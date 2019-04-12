Zonguldak merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 23 şüpheli adliyeye sevk edildi

Zonguldak merkezli 10 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında 25 şüpheliden gözaltına alınan 23’ü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zonguldak merkezli 10 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında 25 şüpheliden gözaltına alınan 23'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Soruşturmaları kapsamında; telefonunda Bylock tespit edilen, Bank Asya hesabı bulunduğu iddia edilen, SGK kayıtları bulunan aralarında sağlık çalışanları, özel kurum çalışanları, ihraç öğretmen ve GİH memurları bulunan 25 şüpheliden 23'ü yakalanarak gözaltına alındı. Zonguldak merkezli Çankırı, Bursa, Manisa, Samsun, İstanbul, Kayseri, Kütahya, Ankara ve Karabük'te gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6'si kadın 17'si erkek 23 şüpheli sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Öte yandan firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.