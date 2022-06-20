Zonguldak merkezli 5 ilde “Dümen Operasyonu”

Operasyonda 15 kişi gözaltına alınırken 1'i kadın 4 kişi tutuklandı.

Zonguldak Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından üç ay boyunca takip edilen, emekli vatandaşların üzerinden ödenmeyecek krediler çekmek, bilgileri dışında kredi kartı çıkartarak harcama yapmak, kredilerden komisyon almak şeklinde eylemler gerçekleştiren ve bu şahıslara müşteri temin eden toplam 15 şüpheli şahıs hakkında Zonguldak Merkezli, Tekirdağ, Kocaeli, Ankara ve Bartın illerinde operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda 2 adet pos cihazı, değişik kişilere ait çok sayıda banka ve kredi kartı, çok sayıda senet ve sair evraklar ele geçirildi..

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u Savcılık ifadesinden sonra, Ü.K. isimli şahıs ise Adli Kontrol hükümleri uygulandıktan sonra serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen A.U. (45), A.B. (40), Ş.A. (46) ve Z.B. (41) olmak üzere biri kadın 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.