Zonguldak merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Operasyonda 'ardışık arama' ve 'kripto şifreleme' yöntemlerini kullanarak haberleşen 6 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'ardışık arama' ve 'kripto şifreleme' yöntemlerini kullanarak haberleştiği öne sürülen Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki FETÖ/PDY üyelerine yönelik soruşturma başlatıldı. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Zonguldak merkezli İstanbul, Bursa, Sakarya, Eskişehir, Düzce, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 7 şüpheliden teğmen M.D., astsubaylar O.A. ve M.A.A. ve mahrem imamlar M.Ö., E.C. ve S.Ş. gözaltına alıntı.

Öte yandan soruşturma kapsamında 1 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.