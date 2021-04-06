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Zonguldak merkezli 8 ildeki FETÖ operasyonunda 9 şüpheli serbest bırakıldı

Zonguldak merkezli 8 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kozlu ilçesi ile Şırnak, Diyarbakır, Denizli, İstanbul, Bolu, Elazığ ve Kocaeli'de FETÖ/PDY üyelerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 3'ü farklı illerde olmak üzere gözaltına alınan toplam 9 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüpheliler nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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