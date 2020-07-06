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Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 1 tutuklu

Zonguldak merkezli 4 ilde düzenlenen 5 şüphelinin gözaltına alındığı FETÖ operasyonunda şüphelilerden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak merkezli 4 ilde düzenlenen 5 şüphelinin gözaltına alındığı FETÖ operasyonunda şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Zonguldak Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerince 4 ilde operasyon düzenlendi.


Ankara, Samsun ve İstanbul'da eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilen 5 şüpheliden avukat olan M.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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