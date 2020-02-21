Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 13 şüpheli adliyede

Zonguldak merkezli 8 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Zonguldak merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Zonguldak merkezli operasyonda İstanbul, Kocaeli, Isparta, Ankara, Osmaniye, Bursa, Kocaeli ve Konya illerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3'ü kadın 13 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İfadeleri alınan şüpheliler sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi. 3'ü kadın 13 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyedeki sorguları sürüyor.