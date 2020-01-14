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Zonguldak merkezli tefecilik operasyonunda 7 tutuklama

Zonguldak merkezli tefecilik operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak merkezli tefecilik operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce başlatılan operasyonda kapsamında gözaltına alınan ve Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler Murat K., Bayram K.., Hakan Ç.,Ferdi K., Serkan K., Ümit K., Ali Şen K., Hakkı K., Şakir Ç., Kerim K. ve Servet S.'nin sorguları tamamlandı.


Nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlılardan Murat K, Hakan Ç, Serkan K, Ümit K, Kerim K., Ali Şen K., Ferdi K., isimli şahıslar tutuklandı. Bayram K., Hakkı K., Şakir Ç., ve Servet S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Eş zamanlı operasyon kapsamında 53 bin 650 TL nakit para, 110 Euro, bin 100 dolar, 1 kilo 303.08 gram altın, 1 adet pompalı tüfek, 7 ruhsatsız tabanca, 100 adet tabanca fişeği, çok miktarda banka kartı, 4 adet ajanda, muhtelif çek, senet, noter sözleşmeleri, kıymetli evrakyar ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

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