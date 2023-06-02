İhlas Haber Ajansı

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Zonguldak modern bir köprüye daha kavuşuyor

Zonguldak’ta Üzülmez Deresi’nin üzerine inşa edilecek çelik köprünün montajı başladı.

Zonguldak'ta Üzülmez Deresi'nin üzerine inşa edilecek çelik köprünün montajı başladı.


Şehir merkezinde yapılacak olan trafik düzenlemesi kapsamında Üzülmez Deresi üzerine inşa edilecek çelik köprünün montaj çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İHA'ya açıklamalarda bulunan Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, "Ankara köprüsüne paralel Fevkani köprüsünün yıkımından sonra kullanılacak köprünün çelik aksamları geçenlerde gelmişti. Montaja başladı. En kısa zamanda tamamlanarak halkımızın kullanımına sunulacak. Riskli yapı Fevkani Köprüsü en kısa zamanda ortadan kaldırılacak" diye konuştu.

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