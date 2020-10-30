Zonguldak OBM'de devir teslim töreni

Orman Genel Müdür Yardımcısı Hayati Özgür'ün huzurunda 2018 yılından beri Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü görevini vekâleten yürüten Zekeriya Beyazlı görevi Faruk Bayraktaroğlu'na devretti.

Devir teslim töreninde konuşan Orman Genel Müdür Yardımcısı Hayati Özgür, kamuda görevlerin bir bayrak yarışı olduğunu söyleyerek "İki buçuk yıldır Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü görevini başarıyla yürüten Zekeriya Beyazlı'ya teşekkür ediyorum. Bundan sonraki görevlerinde başarılar diliyorum. Bayrağı devralan Faruk Bayraktaroğlu'na da yeni görevinde başarılar dilerim” dedi.

Göreve başlayan Faruk Bayraktaroğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi mezunu olup Orman Genel Müdürlüğünün değişik kademelerinde Şef, İşletme Müdürü, Şube Müdürü, Bölge Müdürü Yardımcısı olarak görev yaptı.