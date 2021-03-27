“Zonguldak Okuyor” Türkiye gündeminde yer buldu

#ZonguldakOkuyor Hastagı ile Zonguldak Vali Sayın Mustafa Tutulmaz'ın Saat 19.00'da ilk twiti atmasıyla hashtag çalışması başladı. Vali Mustafa Tutulmaz ilk twitte #ZonguldakOkuyor Projesi kapsamında “24 Saatte 24 Dakika” tüm öğrenci ve velilerimizi kitap okumaya davet ediyorum. Okumak Özgürlüğe uçmaktır! diyerek çalışmayı başlattı.

#ZonguldakOkuyor hashtag çalışmasına; Zonguldak milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar, Ahmet Çolakoğlu, Deniz Yavuzyılmaz, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan twitler atarak destek verdi. Milli Eğitim camiası ve eğitim paydaşlarının destek verdiği #ZonguldakOkuyor hashtag çalışması kapsamında kısa sürede 30 binin üzerinde twit atılarak Türkiye gündeminde yer buldu.

Zonguldak Okuyor Kitap Okuma Projesi Zonguldak Merkez ilçe ile birlikte tüm ilçelerde ilkokul 4.sınıflardan başlamak üzere ortaokul 5., 6., 7., 8. sınıflar düzeyi, liselerde 9.,10.,11.,12.sınıflar düzeyi ve gönüllü veli kategorileri olmak üzere toplam 10 kategoride yapılıyor. Projenin amaçları arasında Zonguldak ilinde okuyan öğrencilerin okuma hassasiyetlerinin artırılması, okuma alışkanlığının ilimizde istenilen seviyeye çıkarılması, okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetiştirilmesi, değerler eğitimi kapsamında örnek davranışları tanıtmak, öğrencilerde özgüven duygusunu geliştirmek, okuma becerilerinin geliştirilmesini sağlamak, etkili düşünmeyi sağlamak, milli, manevi ve kültürel duygularımızı pekiştirmek gibi amaçlar yer alıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Zonguldak Okuyor Kitap Okuma Projesi #ZonguldakOkuyor hashtag çalışmasını değerlendirdi. Tosun, "İlimizde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından kurumsal ilk defa yapılan bir çalışma olmakla birlikte kısa sürede ülkemiz gündemine 30 bin twit ile yer buldu. Kitap okumaya dikkat çekmek, yürütülen Zonguldak Okuyor Kitap Okuma Projesinin yaygınlaştırılması, öğrencilerimizin ekrandan uzaklaştırılması, kitaplara olan ilgi ve sevginin artırılması, kitap okuma kazanımlarının öğrencilerimize yansıtılması, Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 Vizyon Belgesinde belirtilen okuduğunu anlama, ifade etme, analiz etme, yorumlama becerisi gelişmiş insan profilin yetiştirilmesine de üst düzey katkı sunan çalışmalara aracılık edecektir. Bu çalışmada ve eğitim öğretimin diğer tüm boyutlarındaki çalışmalarımızda her zaman bize destek olan Valimiz Mustafa Tutulmaz'a Zonguldak Milletvekillerimize, Belediye Başkanımıza, eğitim camiamızın yönetici, öğretmen, öğrenci, veli ve diğer tüm paydaşlarına teşekkür ediyorum” dedi.