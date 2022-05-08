Zonguldak ormanları baharda görenleri hayran bırakıyor

Zonguldak'ta ilkbaharın gelişiyle birlikte yeşile bürünen ormanlar görenleri hayran bırakıyor.

Zonguldak, yüzölçümünün yarısını oluşturan ormanlarıyla bölgenin en yeşil illeri arasında yer alıyor. Birbirinden farklı türde ağaç ve bitkilerin oluşturduğu Zonguldak ormanları, ilkbahar güzelliğini yaşıyor. Her mevsim ayrı güzelliğe bürünen ormanlar, doğanın canlanmasıyla birlikte yemyeşil oldu.

Zonguldak-Ankara karayolu üzerindeki ormanlar dron ile görüntülendi. Güzergahı kullanan sürücüler, yemyeşil manzarayı seyretmenin tadını çıkarttı.