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Zonguldak ormanlarında beyaz gelinliğiyle kartpostallık görüntüler

Zonguldak’ta kar yağışıyla beyaz gelinliğini giyen ormanlarda kartpostallık görüntüler oluştu.

Zonguldak'ta kar yağışıyla beyaz gelinliğini giyen ormanlarda kartpostallık görüntüler oluştu.


Geçen hafta yoğun kar yağışı etkisi altında kalan Zonguldak beyaz gelinliğiyle doyumsuz manzaralar oluşturdu. Kentin yüksek rakımlı noktalarında oluşan manzaralar izleyenleri adeta büyüledi. Elvanpazarcık beldesinde mahalle aralarındaki karla mücadele çalışmaları sürerken beyaz gelinliğini giyen ormanlar drone ile havadan görüntülendi.

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