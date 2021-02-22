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Zonguldak Polisi sokaktaki canları unutmadı

Zonguldak’ta soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını polis unutmadı.

Zonguldak'ta soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını polis unutmadı.


Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekiplerince şehrin ıssız noktalarında yaşayan sokak hayvanlarına yiyecek bırakılıyor.


İçişleri Bakanlığınca çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek ve farkındalığı artırmak için kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar yağışı sonrası soğuk havanında etkisini gösterdiği Zonguldak'ta polis ekipleri şehir genelinde devriye atarak kedi, köpek ve kuşların bulunduğu bölgelere yiyecek bırakıyor.


Sokakta bulunan hayvanların genel durumlarını da kontrol eden ekiplerin çalışmaları vatandaşlar tarafından beğeni aldı.

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