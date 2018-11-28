Zonguldak polisinden kaçak sigara ve alkol operasyonu

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Gökçebey ilçesinde kaçak alkol satışı yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Ekipler, servis şoförü olarak çalışan E.K.'nın (33) evine ve şahsın babasının evine operasyon düzenledi. Operasyonda, 117 şişe gümrük kaçağı alkol, 31 litre gümrük kaçağı şarap, 240 paket kaçak sigara ele geçirildi. Evde ele geçirilen ruhsatsız bir av tüfeğine de el konuldu. Gözaltına alınan E.K., ifadesi alınmak üzere Gökçebey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.