İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zonguldak Sanat Tiyatrosu 'kadın'ı anlatacak

Zonguldak Sanat Tiyatrosu ’Ölüm Kadın Meselesi’ ile kadını anlatacak.

Zonguldak Sanat Tiyatrosu 'Ölüm Kadın Meselesi' ile kadını anlatacak.


Zonguldak Sanat Tiyatrosu, hazırladığı 'Ölüm Kadın Meselesi' isimli tiyatrosu ile kadınların yaşadıklarını anlatacak. 13 Kasım 2019 günü saat 20.00'de sahnelenecek olan oyun Atatürk Kültür Merkezi'nde 'perde' diyecek.


Nurşen Alıcıer'in yazdığı Erhal Koltuk'un yönettiği oyunda Gaye Ertürk, Yaşar Kapucu, Duygu Temiz, Mürvet Öğülmüş, Onurkan Karadoğan, Burak Gündüz, Hüseyn Gasimov, Mihça KIlıç, Nisan Kapucu, Hilal Öztürk, Onur Berber, Sena Köse, Hasan Yıldırım, Şenay Ayçiçek, Yadiğar Bağcı, Mustafa Demiray, Abdullah Yavuz, Gürsel Yıldırım, Bağdagül Maytalman ve Erhal Koltuk rol alacak.


Oyunun konusu ise şöyle:


"Feride, Ayşe, Hasret, Fatma... İsimlerinin ne olduğu önemli değil. Onların adı kadın. Doğuştan birer kurban olarak yaşamaya mahkumlar. Ortak kederleri ortak kaderlerine dönüşmüş. 'Ölüm Kadın Meselesi' yalnızca onların trajedisini gözler önüne sermiyor. Sessizliğimizi toplum adına bir utanç duvarına dönüştürüyor. Bu oyun hepimizden bir parça."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.