Zonguldak Sera OSB altyapı ihale sözleşmesi imzalandı

Zonguldak'ta sektörel çeşitliliğin sağlanmasına, istihdamın arttırılmasına yönelik projelerden biri olarak 2016 yılında başlanılan Zonguldak Çaycuma TDİ ( SERA ) OSB Projesinin alt yapı ihale sözleşmesi, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar ile Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir ve Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu'nun katılımları ile imzalandı.

Tarım ve Orman Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığının sorumluluğu altında yapılacak olan Zonguldak Çaycuma Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi (56 hektar alan) alanına ait Altyapı ve Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım İşi 29 Haziran 2021 tarihinde ihale edildi.

İhale uhdesinde kalan Bin-İl Yapı İnşaat, Nakliye, Harfiyat, Akaryakıt, İthalat, İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile sözleşme imzalandı. Ağustos ayı içerisinde alt yapı işine başlanılacak. Zonguldak Çaycuma Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi altyapı ihale sözleşmesi imza töreninde söz alan Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu ile Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, sektörel çeşitlilik ve istihdamın amaçlandığı vurguladılar.

İmza töreninde konuşan Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar Zonguldak için önemli bir yatırıma başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını, Filyos Bölgesinin aktif hale gelmesiyle üretim ve istihdam çeşitliliği yaşandığını, gelinen noktanın çok sevindirici olduğunu belirterek emeği geçen herkese teşekkür ettiler, altyapı sözleşmesi imzalanan yatırımın Zonguldak'a, bölgeye ve Türkiye'ye bereket getirmesini dilediler.

Vali Mustafa Tutulmaz da konuşmasında, “Zonguldak Çaycuma Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi Projesi tamamlandığında, her biri yaklaşık 25 dekar büyüklüğünde 15 adet Sera İşletmesi kurulacak ve yaklaşık 1000 kişiye doğrudan istihdam sağlayacak. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile seracılık yatırımları öncelikli yatırımlar kapsamına alınmış olup asgari 5 milyon TL tutarındaki kapalı sera alanı en az 20 dekar ve üzeri, yurtiçinde üretilen sera teknolojilerini de ihtiva eden otomasyona dayalı (bilgisayar kontrollü iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemi ihtiva eden) sera yatırımlarına 5.Bölge teşvikleri verilmektedir. Bu durumda faiz desteği ya da sübvansiyonlu kredi desteği, vergi muafiyeti, SGK muafiyeti, işveren prim muafiyeti, KDV muafiyeti, gümrük muafiyeti, damga vergisi ve belediye imar harçlar muafiyeti, 5 yıllık emlak vergisi muafiyeti gibi destekler yatırımcılara sunulmaktadır. Sera Organize Sanayi Bölgesinin faaliyete geçmesi ile, Zonguldak'ta sektörel çeşitliliğin sağlanmasına, istihdama, üretime ve ihracata önemli katkılar sağlanmış olacak. Seralarda üretilecek ürünler öncelikli olarak Ukrayna, Rusya gibi Karadeniz ülkelerine ve Avrupa ülkelerine ihraç edilecek. Projemizin gerçekleşmesine katkı veren Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'ye, Milletvekillerimize, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarımıza ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum'' dedi.