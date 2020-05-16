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Zonguldak sessizliğe büründü

Korona virüs önlemleri kapsamında 14 büyükşehir ve Zonguldak’ta alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde caddeler çalışanlara kaldı.

Korona virüs önlemleri kapsamında 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde caddeler çalışanlara kaldı.


Yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kentin en işlek caddesi olan Gazipaşa Caddesi görevli olan personeller haricinde boş kalırken sessizliğe büründü.


14 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması 19 Mayıs tarihinde sona erecek.

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