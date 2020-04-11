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Zonguldak sınırları içerisine giriş ve çıkışlar tamamen yasaklandı

İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyük şehir ve Zonguldak’ta dün geceden itibaren ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonrası Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde cadde ve sokaklar bomboş kaldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyük şehir ve Zonguldak'ta dün geceden itibaren ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonrası Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde cadde ve sokaklar bomboş kaldı. İl sınırları içerisine giriş ve çıkışlar tamamen yasaklandı.


Zonguldak Alaplı ilçesinde uygulanan sokağa çıkma yasağından sonra tarihinin en sessiz günlerinden birine uyandı. Şehrin en işlek cadde ve yolları bomboş kaldı. Hükumet caddesi, belediyenin temizlik görevlileri ve polis dışında kimse olmadığı gözlenirken, tüm iş yerlerinin kapalı olduğu caddelerde sessizlik hakim oldu.

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