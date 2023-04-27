İhlas Haber Ajansı

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Zonguldak sis altında kaldı, görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü

Zonguldak’ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis nedeniyle Zonguldak-Ereğli yolunda görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü.

Zonguldak'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis nedeniyle Zonguldak-Ereğli yolunda görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü.



Zonguldak'ta 20 derecelere kadar ulaşan hava sıcaklığının dün gece itibariyle aniden 11 dereceye düşmesi üzerine Zonguldak-Ereğli karayolu sisle kaplandı. Güzergahı kullanan sürücüler sis sürprizi ile karşılaştı. Yer yer 5 metreye kadar düşen görüş mesafesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

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