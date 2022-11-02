Zonguldak tarihini anlatan kitabın lansmanı gerçekleşti

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından basılan ‘Zonguldak: Antik Çağdan Cumhuriyete Bir Kentin Tarihi' adlı kitabın lansmanı 15 Temmuz Şehitler Kampüsündeki Cafe Akademi'de gerçekleşti.

Etkinliğe Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Gençlik Spor İl Müdürlü Hakan Yüksel, İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Necdet Çırak, İl Jandarma Komutanı Yardımcısı J. Yarbay Orhan Kaş, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Tarih bölümü öğretim üyeleri, senato üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kitabın editörlerinden Prof. Dr. Ahmet Efiloğlu, lansman açılışında yaptığı konuşmada kitabı tanıttı. Kitabın beş bölüm ve 25 makaleden oluştuğunu ve eserin orijinal kaynaklara dayandığını ifade eden Efiloğlu, Zonguldak'ı çeşitli yönleriyle anlatan bir eser hazırlamayı 2020 yılında konuştuklarını ve şimdi bu eseri somut şekilde sunmaktan büyük mutluluk duyduklarını aktardı. Kitabın basımında desteklerini esirgemeyen Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e ve Rektör Yardımcısı Şenol Hakan Kutoğlu'na teşekkür eden Efiloğlu, kitabın Zonguldak ve Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

Açılışta konuşan Rektör Özölçer, üniversite tarafından yayımlanan kitabın, Zonguldak açısından sadece bir tarih kitabı olmadığını, şehrin siyasal, sosyolojik ve ekonomik boyutlarını da derinlemesine anlatan bir inceleme çalışması olduğunu söyledi. Kitabın editörlerine teşekkür eden Rektör Özölçer, kitaba çalışmalarıyla katkı sunan yazarlara da çalışmalarında başarılar diledi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ise bu tarz tarih çalışmalarının kültürel aktarım konusunda önemli kayıtlar olduğunu ifade ederek, üniversitenin bu tarz çalışmalara destek olmasının il açısından büyük öneme sahip olduğunu dile getirdi. Önceki yıllarda da akademisyenlerinin tarihsel, sosyolojik ve arkeolojik alanlarda yapmış oldukları çalışmalarla kente büyük katkılar sunduğunu kaydeden Vali Tutulmaz, süreçte emeği geçen herkese il adına teşekkür etti.

Tarih bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ahmet Efiloğlu, Dr. Öğr. Üyesi Gürbüz Arslan, Doç. Dr. Yücel Namal ve Araş. Gör. Dr. Çağlar Tan'ın editörlüğünü üstlendiği ve 3 yıllık araştırmaya dayanan kitap, okura Zonguldak'ı sosyo ekonomik, siyasi, idari ve kültürel açılardan inceleyen bütüncül ve detaylı bilgiler sunuyor.