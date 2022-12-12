Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü, final için Trabzon'da

1951 Yılında kurulan ve Türkiye'nin en eski ve köklü Tenis Kulüplerinden biri olan Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Tenis Ligi finallerinde Zonguldak kentini temsil edecek.

3-8 Ekim'de Türkiye'nin tüm bölgelerinde yapılan Tenis Ligi Bölge şampiyonluklarında Karadeniz Bölgesi şampiyonluğunu Zonguldak'a getiren Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü Kadın Tenis Takımı 12-18 Aralık tarihlerinde yapılacak olan TTF Türkiye Tenis Ligi Finallerinde yer almak üzere Trabzon'a gitti. Türkiye Tenis Federasyonuna kayıtlı 316 Tenis Kulübü arasından Bölge Şampiyonluklarında şampiyon olan 8 Kulüp ile geçen yıl Tenis Ligini ilk dört sırada bitiren Kulüplerin iştirak ettiği 2022 yılı Tenis Ligi finallerinde 12 kulüp yer alacak.

Antrenör Salih Yıldız , Sudenaz Topuz, Sude Doğan ve Özlem Yıldız'dan oluşan Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü Tenis Takımı kafilesi kulübün diğer Antrenörü İlyas Çep, Yönetim Kurulu üyesi Yiğit Yaman, Başkan Yardımcısı Serdar Aydan ve Başkan Çetin Özçep tarafından başarı dilekleri ile uğurlandı. Başkan Çetin Özçep yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübümüz Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Tenis Ligi finallerinde Zonguldak kentini temsil edecektir. Bundan büyük gurur duyuyoruz. Kuruluş tarihimiz olan 1951 yılından beri şehrimizi tenis sporunda başarıyla temsil eden kulübümüz Karadeniz şampiyonluğunu alarak ve 316 Kulüp arasından ilk 12 kulüp arasına girerek 71. yılımızda yine büyük bir başarı elde etmiştir. Alt yapıda yetiştirdiğimiz 6-18 yaş gurubu çocuklarımızda ileriki yıllarda başarılarımıza büyük katkılar yapacaklardır. 71 Yıldır Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübümüze destek veren Zonguldak Valiliğine, Belediye Başkanlığımıza, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze, tüm spor camiasına ve başarıyla geçen 71 yılda emeği bulunan tüm sporcu, yönetici ve kulüp mensuplarına sonsuz teşekkürlerimizi sunarız."