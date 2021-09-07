Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü oyuncusu gelişim kampına davet edildi

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından her bölge için düzenlenecek olan Gelişim Kamplarına Bölgelerinde başarı puanlarına göre ilk sekiz içinde yer alan oyuncular antrenörleri ile birlikte çağırılıyor. Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübünün alt yapısında yetişen başarılı oyuncusu Kıvanç Kundakçı, büyükler kategorisindeki Milli oyuncuların ilk sıraları paylaştığı ve Türkiyedeki lisanslı 2309 oyuncunun başarı puanlarına göre değerlendirildiği Tüm yaş grupları Genel Klasmanında 12 yaşında olmasına rağmen elde ettiği 1200,77 puanla 426. sırada bulunuyor. Kıvanç Kundakçı Karadeniz Bölgesindeki oyuncular arasında da ilk sekiz oyuncu içinde yer alıyor.

Tenis Federasyonu tarafından Trabzondaki Gelişim Kampına Antrenörü Mehmet Salih Yıldız ile birlikte davet edilen Kıvanç Kundakçı kamp süresince çeşitli antrenman tekniklerine tabi tutulacak ve gelişimi takip edilen oyuncular arasında yer alacak.