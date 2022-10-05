Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü Samsun'da şampiyon oldu

Baş antrenörleri Mehmet Salih Yıldız nezaretinde yoğun bir idman temposuyla hazırlanarak 3 Ekim'de Samsun'da başlayan şampiyonaya katılan Özlem Yıldız, Sudenaz Topuz ve Sude Doğan'dan oluşan Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü Kadın takımı iki tekler ve bir çiftler kategorisinde oynanan şampiyona finalinde Bartın Ali Güler Tenis Akademisine üstünlük sağlayarak şampiyonluk kupasını Zonguldak'a getirdi. Tekler kategorisindeki maçlarda 1-1 eşitlik olduktan sonra 2022 Türkiye Tenis Ligi Karadeniz Bölgesi şampiyonunu belirleyecek olan çiftler maçında Özlem Yıldız ve Sudenaz Topuz'dan oluşan Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü takımı Derin Güler-Tuba Karagözden oluşan Bartın Ali Güler Tenis Akademisi takımını 6/3 ve 6/1 lik skorlarla 2-0 mağlup ederek 2022 Türkiye Tenis Ligi Karadeniz Bölgesi şampiyonluğunu Zonguldak'a getirdi.

Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü Başkanı Çetin Özçep oyuncularını ve antrenörlerini kutladı. Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü Başkanı Çetin Özçep; Karadeniz Bölgesi Şampiyonluğu ile gurur duyduklarını,1951 yılında kurulan ve 71 yıldır Zonguldak kentini başarıyla temsil eden Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübünün başarılarına bir yenisini daha ekleyerek özveriyle ve ciddiyetle çalıştıklarını bir kez daha gösterdiklerini söyledi. Başkan Özçep alt yapıya büyük önem verdiklerini , 8-18 yaş oyuncularının Antrenörleri nezaretinde yoğun olarak çalıştırılarak büyükler kategorisindeki oyuncularıyla beraber önümüzdeki yıllarda önemli başarılar elde etmeye devam edeceklerini ifade ederek, 2022 yılı Türkiye Tenis Ligi Karadeniz Bölgesi şampiyonu olan Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü kadın takımı oyuncularını ve antrenörlerini kutladı.