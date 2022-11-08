Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü Satranç sporunda da parlıyor

Zonguldak'ı tenis sporunda başarıyla temsil eden Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü satranç sporunda da başarılara imza atıyor.

Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübünün 2012 doğumlu lisanslı satranç oyuncusu Kuzey Aras Atalay son bir ay içinde katıldığı 3 büyük organizasyonda da yenilgisiz olarak şampiyon oldu. 2012 Doğumlu olan Kuzey Aras Atalay 8-9 Ekim de Bartın'da yapılan ve çeşitli kategorilerde toplam 63 sporcunun iştirak ettiği Amatör Sporlar Haftası Satranç Şampiyonasının en prestijli kategorisi olan ve her yaştan sporcunun katılabileceği açık kategoride yenilgisiz şampiyon olarak şampiyonluk kupasını kulübü Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübüne getirdi.

28-29 Ekim tarihlerinde Zonguldak'ta yapılan Zonguldak Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvasına da katılan 10 yaşındaki Kuzey Aras Atalay yine üst yaş kategorisi olan 14 yaş altı kategorisinde 22 sporcu arasında yenilgisiz olarak şampiyon oldu. Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübünün yıldızı parlayan satranç oyuncusu Kuzey Aras Atalay 5-6 Kasım tarihlerinde Düzce'de düzenlenen ve 27 sporcunun iştirak ettiği U12 kategorisinde de yenilgisiz şampiyon olarak kulübünü ve Zonguldak kentini bir kez daha gururlandırdı.

Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübünün Başkanı Çetin Özçep sporcusunu kutladı ve ödüllendirdi. Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübünün Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Özçep yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"2012 Doğumlu lisanslı satranç oyuncumuz olan Kuzey Aras'ın başarılarıyla gurur duyduk. Kuzey gelecekte hem Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübünü hem de Zonguldak kentini gururlandıracak büyük başarılara imza atmaya devam edebilecek yetenektedir. Yönetim Kurulu olarak ; tenis sporunda ülke çapında saygı duyulan kulübümüzün adını diğer spor dallarında da duyurarak Zonguldak kentimizi en iyi şekilde temsil etmek için yoğun çaba harcamaktayız. Kulübümüzün tüm üyeleri ve sporcuları da destekleriyle ve yoğun çalışmalarıyla ülke ve Zonguldak sporuna katkı vermektedir. Sevgili satranç oyuncumuz Kuzey Aras Atalay'ı fedakarca çaba sarf eden ailesini ve Antrenörlerimizi gönülden kutluyoruz."