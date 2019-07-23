Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü tesislerini yeniledi

Tesiste bulunan üç kort önce taşlama, Rebound patch dolgu işlemi gibi çeşitli işlemlere tabi tutularak yüzeyi bakımdan geçirildi. Daha sonra dünyanın önemli organizasyonlarının yapıldığı kortlara uygulanan Rebound Ace Top Coat kaplama malzemesi ile kaplanan zeminler son olarak Line Marking sistemiyle çizgilerin çekilmesiyle Dünya standartlarına ulaştırıldı. Ayrıca Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü Yönetim Kurulu tarafından soyunma odaları, duşlar ve tuvaletler de bakım ve yenileme sürecinden geçirilerek tesiste önemli yatırımlar yapıldı.

Özçep, “Tenis sporu için çalışmaya devam ediyoruz”

Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübünün Başkanı Çetin Özçep gerçekleştirdikleri bu önemli yenileme çalışmaları ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü Zonguldak kentimizin ve Türkiye'nin çok önemli ve tarihi spor kulüplerinden biridir.1948 Yılında çok zor şartlara rağmen Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübünün kurucuları tarafından temelleri atılmış ve ülke sporuna kazandırılmış olan bu tesisler kulübümüzce korunmuş ve sürekli olarak geliştirilerek dünya standartlarına ulaştırılmıştır. Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü Yönetim Kurulu ve tüm mensupları olarak ülke çapında tanınan ve saygı duyulan bir spor kulübünün mensupları olmaktan ve de kentimizi en iyi şekilde temsil etmekten onur duymaktayız.68 Yıllık parlak tarihimizi yazdığımız, birçok başarılı tenisçi ve antrenörler yetiştirdiğimiz, büyük organizasyonlara ev sahipliği yaptığımız bu tesislerimizi yenileyerek dünya standartlarına getirmiş olmaktan da büyük gurur duyuyoruz. Her yaştan sporcu ve izleyicilere hizmet vermeye devam edeceğimiz bu güzel tesisin Zonguldak kentimize ve ülke sporuna hayırlı olmasını diliyorum.”