Zonguldak, ticarete bu fuar ile doyacak

Zonguldak; Genel Ticaret Günleri'nde birlikten ticaret doğacak. Sektörün lideri konumundaki firmaların yer aldığı fuarda başarı öyküleri paylaşılacak.

Zonguldak Valiliği ve Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası'nın paydaşı olduğu Zonguldak Sanayici ve İş Adamları Derneği (ZONSİAD) ev sahipliğinde 18-19 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Genel Ticaret Günleriyle Zonguldaklılar adeta ticarete doyacak.

Dedeman Otel Gelik Toplantı Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak olan fuar açılışı, 12.00'de BAKKA ve KOSGEB uzmanları tarafından "Yatırım-Teşvik ve Destekler" sunumu ile devam edecek. Saat 14.00'de de fuarın resmi açılışı gerçekleştirilecek.

Saat 15.00'de TGRT Ana haber sunucusu Mehmet Aydın ve ünlü radyocu Hop Dedik Ayhan'ın moderatörlüğünde genç iş adamlarının ilham veren başarı öyküleri konuşulacak.

Saat 16.30'da "Hayatımız İletişim Semineri" ile devam edecek olan genel ticaret günlerinin ilk gün finali 18.00'de madenci korosunu ile son bulacak. 19 Mart Pazar günü ise 13.30'da Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir'in sunumu ile "Zonguldak'ta ticaret ve yatırım fırsatları" anlatılacak. Saat 15.00'de E-Ticaret Türkiye Akademi kurucusu ünlü e ticaret uzmanı Sedat Ateş'in sunumu ile "Dijital Pazarlama ve E-Ticaret" sunumu gerçekleştirilecek. Ardından fuarın kapanışı gerçekleştirilecek.

Bu yıl ilki gerçekleştirecek olan Genel Ticaret Günleri'ne sektörün öncü firmaları damga vuracak. Enerji, hazır giyim, nakliyat, gıda, temizlik, elektrik-elektronik, iş güvenliği ve ayakkabıcılık sektörünün adeta lideri konumundaki firmalar başarılarını ve faaliyetlerini ziyaretçilere anlatacak.