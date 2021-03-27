Zonguldak uçuşları ertelendi

Zonguldak Havalimanı'nda uçuşlar ertelendi. Almanya-Zonguldak hattı Sunexpress Hava Yolları ve Istanbul-Zonguldak hattı Türk Hava Yolları uçuşları ertelendi.

Zonguldak Havalimanının pist genişletme sonrası seyrüsefer sistemleri ile ILS cihazının test ve kontrolleri belirtilen uçuş tarihine yetiştirilememesi nedeni ile Sunexpress Hava Yolları'nın 28 Mart'ta yapacağı uçuş tarihi ertelendi. Gelen ve giden yolcuların ulaşımı otobüs ile Ankara üzerinden sağlanacağı duyuruldu. Türk Hava Yolları'da İstanbul-Zonguldak arası yapacağı seferlerin başlama tarihini 1 Mayıs'tan 1 Haziran'a çekildiğini duyurdu.