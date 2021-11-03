Zonguldak, vaka sayısı en çok düşen il olmasına rağmen Türkiye ikincisi

Zonguldak, her 100 binde vaka sayısı istatistiklerine göre Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloda vaka sayısı en çok düşen iller arasında olmasına rağmen vaka sayısı en yüksek ikinci il oldu.

Sağlık Bakanlığı, illerin her 100 binde vaka sayısı istatistiklerini açıkladı. 16-22 Ekim tarihleri arasındaki vaka sayılarına göre Zonguldak'ın da aralarında bulunduğu 5 il vaka sayısında 100 bin kişide 100'ün üzerinde azalma yaşandı.

Vaka sayısı en çok düşen ikinci ol olan kent; en fazla vakanın görüldüğü iller arasında Türkiye ikincisi olarak yer aldı. Açıklanan verilere göre 100 bin kişide vaka sayısına göre Zonguldak'ta 100'ün üstünde azalan vaka sayısı 184,03 olarak açıklandı.

Korona virüs çözümünün insanlardan olduğunu ifade eden Osman Zaimoğlu, “Vaka sayılarında en yükseğe çıktığınız zaman biraz düzelme o vilayette oldu mu en çok azalan il haline geliyorsun. Bu gerçeği değiştirmiyor. Sonuçta rakamlar belli. Sağlık Bakanlığının açıkladığı veriye göre 100 binde 700 civarındaydık. Biraz düştüyse 600'dür 500'dür. Bu da iyi değil. Mesele ülke meselesi bu yazı son baharda yapılan faaliyetler bizlere vaka olarak geri dönüyor. Çözüm öncelikle bizlerde biz bu işe ne kadar duyarlıyız önemli olan bu. Bakan beyin açıkladığı maske, mesafe ve temizliğe uymamız lazım. Ben açıkçası aşılamaya karşı olan bir kişiydim. Bir müddette direndim olmamak için. Fakat gördük ki aşılanmayan insanlarda bu hastalık daha ağır geçiyor ve ölümle sonuçlanıyor. 2 doz aşımı ailemle birlikte oldum. Aşı olma oranının yüksek olması umutlarımızı arttırıyor ama aşı bulaşmaya engel değil. Biz önce bulaşı ortadan kaldırmamız lazım” şeklinde konuştu.

Herkesin dikkat ettiği halde vaka sayılarının yüksek olduğunu ifade eden Hüseyin Kenan Akgöz, “Herkes dikkat ettiği halde vaka oranı artıyor. Bunu bende anlamış değilim. Herkes dikkat ediyor ama vaka sayıları artıyor. Ben aşımı oldum hastalığı hafif atlattım. Arkadaşım aşı oldu ama o ağır geçirdi. Kişiden kişiye değişiyor” şeklinde konuştu.