Zonguldak Valiliği: “80 personel 30 ekip çalışmalara devam ediyor”

Zonguldak'ta dün akşam başlayan ve etkisini halen sürdüren kar yağışı nedeniyle hayat durma noktasına geldi.

Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Zonguldak Valiliği, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ve Zonguldak İl Jandarma Müdürlüğü çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle sürücülerin tedbirli olması ve gerekli araç donanımlarının bulundurması konusunda jandarma ve emniyet ekiplerince uyarılıyor. Zonguldak Valiliği sosyal medya hesabından 80 personel ve 30 ekibin çalışmalarına devam ettiğini duyurdu. Valilik “İlimizde yaşanan, yoğun kar yağışı dolayısıyla, şehir içinde ve şehirlerarası yolculuğa çıkacak sürücülerimiz, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yol durumu ve gerekli araç donanımları ile bulunması zaruri gereçler hakkında bilgilendiriliyor. Yolda kalan, yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza yardım etmek, trafik güvenliği ve kesintisiz trafik akışını sağlamak amacıyla 80 personel 30 ekip halinde çalışmalara devam ediliyor. İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde görev yapan ekiplerimiz, ilimizde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Yolda kalan, yardım talebinde bulunan vatandaşlarımıza gerekli yardımı sağlıyor, sürücülerimizi yol durumu ve zaruri gereçler konusunda bilgilendiriyorlar” açıklamasında bulundu.