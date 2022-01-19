Zonguldak Valiliği yollardaki son durumu paylaştı

Zonguldak'ı etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Aralıklara etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler Zonguldak Ankara ve Zonguldak İstanbul karayolunda zaman zaman zor anlar yaşadı.

Zonguldak'ı etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde aralıklara etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Bölgede aktif görev yapan jandarma ve polis ekipleri sürücülere destek olmak için seferber oldu. Zonguldak Valiliği yollardaki son durum hakkında paylaşım yaptı. Zonguldak Valiliği yoğun kar yağışının ardından karayollarında yol ve hava durumu uyarısında bulundu.

Buna göre ulaşıma açık ve kapalı olan güzergahlar şöyle;

Zonguldak - Ereğli, Kar yağışı mevcut, Güzergahta yol açık Uzun araçlara trafiğe kapalı, Zonguldak - Bakacakkadı, Kar yağışı mevcut Yol uzun araçlara kapalı , Bakacakkadı - Bartın, kar yağışı mevcut Güzergah tüm araçlara açık, Bakacakkadi - Kar yağışı var Güzergah tüm araçlara açık, Devrek - Mengen Kar yağışı mevcut. Trafik uzun araçlara kapalı olduğu belirtildi.