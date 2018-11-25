Zonguldak Valiliği'nden kış lastiği uyarısı

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın 1 Nisan 2017 tarihli ‘Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile ilgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'in kış lastiği zorunluluğu başlıklı 5/1 maddesi uyarınca Türkiye'de tescil edilmiş olsun veya olmasın şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunluluğu getirilmişti.

Zonguldak Valiliği ise kış lastiği uygulamasına ilişkin şu açıklamada bulundu:

“İl sınırlarımız içinde seyreden tüm kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet türü araçlar ile karayolu taşıma yönetmeliği uyarınca ‘A' türü yetki belgelerine kayıtlı otomobillerde (ticari araçlar) 1 Aralık 2018 ile 1 Nisan 2019 tarihleri arasında kış lastiği kullanılması zorunlu hale getirilmiştir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak adına kış lastiği kullanımı denetimlerine ağırlık verilecektir. Kış lastiği kullanılması zorunlu olmasına rağmen kullanılmadığı tespit edilen araçların sürücülerine Karayolları Trafik Kanununun 65/A maddesi uyarınca idari para cezası uygulanarak trafiğe çıkmalarına müsaade edilmeyecektir.”