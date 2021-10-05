Zonguldak Valiliği'nden silahlı saldırı açıklaması: "Konu titizlikle takip ediliyor"

Zonguldak Valiliği geçtiğimiz günlerde Kozlu Belediye Meclis Üyesi Celal Murat Birinci'nin silahlı saldırıya uğrası ile ilgili açıklama yaparak, "Fail veya faillerin yakalanması ve olayın aydınlatılmasına ilişkin soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürülmekte, konu titizlikle takip edilmektedir” dedi.

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklama şöyle:

“22.09.2021 günü saat 15.30 sularında Kozlu İlçesi Mithat Akif Caddesi üzerinde Kozlu Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Celal Murat Birinci' ye yönelik meydana gelen silahla yaralama olayı ile ilgili olarak, olayın vuku bulduğu andan itibaren her türlü çalışma gizlilik esası doğrultusunda yapılmaktadır. İl Emniyet Müdürlüğünce, İlimiz Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda fail / faillerin yakalanması ve olayın aydınlatılmasına matuf soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmekte, konu titizlikle takip edilmektedir.”