Zonguldak Valiliği'nden Tematik Denetleme

Denetimlerde 1 kişiye ilk uyarı, 10 kişiye ikinci uyarı ve para cezası, 2 kişiye ise izolasyona uymama cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi haftalık korona virüs denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, bin 578 resen denetim, 8 ihbar ve 318 izolasyon denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde il genelinde 1 kişiye ilk uyarı, 10 kişiye ikinci uyarı ve para cezası 2 kişiye ise izolasyona uymama cezası uygulandı.