Zonguldak Valiliği'nden tematik denetleme

Denetimlerde 19 kişiye ilk uyarı, 9 kişiye ikinci uyarı ve para cezası 10 kişiye ise izolasyona uymama cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi haftalık korona virüs denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, 8 bin 964 resen denetim, 111 ihbar ve 10 bin 281 izolasyon denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde il genelinde 19 kişiye ilk uyarı, 9 kişiye ikinci uyarı ve para cezası 10 kişiye ise izolasyona uymama cezası uygulandı.