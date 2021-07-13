Zonguldak Valiliğinden TİOS Antik kent açıklaması

Zonguldak Valiliği yerel ulusal basında yer alan antik kent “Karadeniz'in tek antik kenti TİOS' ta yapılaşma onayı'' başlıklı haberi hakkında açıklamalarda bulunarak yayımlanan haberin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklama şöyle; “Bazı yerel ve ulusal basın yayın kuruluşlarında 07.07.2021 tarihinde yayımlanan ‘'Karadeniz'in tek antik kentinde inşaatın önü açıldı, Karadeniz'in tek antik kenti TİOS' ta yapılaşma onayı'' başlıklı haberler ile ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. “Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 1.ve 3.derece arkeolojik sit alanında kalan Hazine adına kayıtlı 274 ada, 2 parsele ilişkin “Karadeniz'in Tek Antik Kentinde İnşaatın Önü Açıldı” başlıklı basın yayın kuruluşlarında ve internette çıkan haberler ile ilgili olarak; Habere konu kararda adı geçen parselde toplam 101 adet sondaj açılmış olup, bu sondajlarda in-situ durumda kültür varlığına rastlanılan bölgeler 1.derece arkeolojik sit alanında bırakılmıştır. Halihazırda bodrumu olan ve daha önce Elektronik Birlik Komutanlığı olarak kullanılmış betonarme binaların yer aldığı yapılaşmaya konu alanlarda ise yapılan sondaj çalışmalarında herhangi bir kültür varlığına rastlanılmamıştır. Sondaj çalışmaları sonucu herhangi bir kültür varlığına rastlanılmayan bölgeler 2863 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında 3.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmiştir. 2863 Kanun ve ilgili Yönetmelik kapsamında arkeolojik alanlar kalıntı durumuna göre, 1.derece, 2.derece, 3.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmektedir. Söz konusu haberlerde ifade edildiği 1.derece arkeolojik sit alanlarında yer alan Tios Antik Kenti içerisinde yapılaşmaya ilişkin Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından verilmiş herhangi bir izin bulunmamaktadır. Haber başlığında yer alan “Karadeniz'in tek antik kentinde inşaatın önü açıldı” ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır. TİOS antik kentinin dışında, Batı Karadeniz Bölgesinde kurulmuş olan Amastris (Amasra/Bartın), Prusias ad Hypium (Konuralp/Düzce), Sinope (Sinop), Hadrianapolis (Eskipazar/Karabük), Herakleia Pontika (Ereğli/Zonguldak), Pompeiopolis (Taşköprü/Kastamonu) antik kentleri bulunmaktadır, denilmektedir.''