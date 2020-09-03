Zonguldak Valisi araç tanıtımında konuştu

6 Kepçe ve 12 kamyonu bünyesine katan özel idaresi alınan iş makinalarının tanıtımı yaptı. Araç tanıtımında konuşan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Özel idaresi bünyesine katılan araçların hayırlı olmasını diliyorum. Makinaları lütfen dikkatli kullanın 80 milyonun vergisiyle alındı" dedi.

6 Kepçe ve 12 kamyonu bünyesine katan özel idaresi alınan iş makinalarının tanıtımı yaptı. Törene Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Milletvekilleri, Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar, Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, İl Başkanı Zeki Tosun katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması ile başlayan programda konuşan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz 6 kepçe ve bir ay içinde gelecek 12 kamyonun hayırlı olmasını diledi. Tutulmaz konuşmasında “İlimiz adına güzel bir gün. Özel idarenin sunduğu hizmetlerin kalitesini arttıracak ve maliyeti uzun vadede düşürecek. Bir programda beraberiz. Özel idare kırsalın hizmetlerini yerine getirir. Ancak bunun yanında eğitimden sağlığa kadar sosyal hizmetlerden b,r çok hizmete kadar kurumlara destek verir. Bu kaynakların verimli bir şekilde kullanılması gerekir. Biz özel idare olarak bu ilkeleri ön planda tutun bir anlayış içerisindeyiz. Hizmetleri vatandaşların yaşam kalitesini arttıracak bir şekilde yerine getirmeye çalışıyor o şekilde planlamamızı yapıyoruz. Bunda bizim en büyük paydaşlarımız il genel meclisi üyelerimiz, il ve ilçelerimizdeki siyasilerimiz ve özellikle burada çalışan kardeşlerimiz. Atalarımızın bir sözü var “Alet işler el Doyurur” bizim az önce bahsettiğimiz hizmetleri yerine getirebilmemiz için bunları hizmete sokmamız gerekir. Her geçen gün teknoloji gelişiyor. Tasarruflu makinalar daha ön plana çıkıyor ve bir taraftan da eski makinaların sürdürülebilir maliyetleri her geçen gün artıyor. İş makinalarımızdan bugün 6 tanesi önümüzdeki bir aylık süreçte de 12 tane kamyonumuzu da hizmete sunarak özel idaremizi bu yıl bir yönüyle yenilemiş oluyoruz. Önümüzdeki süreçte de yenilenenler olacaktır. Kaynaklarımızı verimli kullanmamız lazım bunları çarçur etme hakkımız yok. Bu 80 milyonun kaynakları ile alınan aletler bunları bizim iyi korumamız lazım. Çalışan arkadaşlarımız bunlara iyi sahip çıkması lazım. İl genel meclis üyelerimiz ilçelerinde bunları verimli bir şekilde yönlendirmeleri gerekir. Bunu yaptığımız müddetçe bu insanlarımıza daha iyi bir hizmet sunmuş oluruz. Bizler de yaptığımız işin hazzını almış oluruz. Vatandaşa karşı da milletimize karşı da sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluruz" şeklinde konuştu.