Zonguldak ve Türkiye birincileri Kozlu'da

Mevlidi Nebi Haftası münasebetiyle Kozlu Müftülüğü ve Kozlu Belediyesi tarafından Kozlu Aziziye Camii'nde program düzenlendi.

2018 Ezanı güzel okuma Türkiye birincisi Saffet Çalış, 2017 Ezan güzel okuma Türkiye birincisi Mustafa Alphayta, 2016 Zonguldak Kuran-ı Kerim Güzel okuma birincisi Ramazan Ezel, 2018 Kuran-ı Kerim Güzel okuma TRT birincisi Cihat Sayın, 2017 Bolu Kuran-ı Kerim Güzel Okuma birincisi Fatih Akçay, 2015-2016 Zonguldak Kuran-ı Kerim Güzel okuma birincisi Aziziye cami imam hatibi hafız Mürsel Çakmak'ın önderliğinde değerli hocalarımızın katıldığı kaside, dua ile Hz. Muhammed anıldı.

Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz programa katılan Hocalara çeşitli hediyeler takdim etti. Başkan Yılmaz yaptığı konuşmada;''Zonguldak ve Türkiye birincilerini İlçemizde ağırlamak onların okudukları Kaside,Dua,İlahiler ile Peygamberimiz Muhammed S.A.V andık.Bu programla derin inanç duygularını insanlık duygularımızı, inancın en yüceliğini hissetme, anlama ve yaşama adına bugün buradayız. Peygamber Efendimizin doğumunu anıyoruz. Bu günün ve haftanın ülkemize, milletimize, hepimize hayır kazandırmasını diliyorum. Rahmet elçisi, iki cihan güneşi, ahlak ve iman kalesi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in yeryüzünü şereflendirişini idrak ettik. Bu vesileyle alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in doğum günü olan Mevlidi Nebi haftasında S.A.V andık. Davetimize icabet eden birbirinden değerli hocalarımıza ve , programımıza iştirak eden tüm cemaatimize sonsuz teşekkür ediyor, minnet ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.