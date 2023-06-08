Zonguldak Voleybol Kulübü milli voleybolcu Kadir Cin'i ağırladı

Zonguldak Voleybol Spor Kulübü, milli voleybolcu Kadir Cin'i ağırladı.

Yaşamboyu Spor Büyükler Voleybol Şampiyonası'nda Çaycumaspor ile karşılaşan Zonguldak Voleybol Spor Erkek Voleybol Takımı'nın formasını giyen Kadir Cin, Zonguldak'ın voleybolda potansiyeli olduğunu, gelecek vadeden genç ve yetenekli arkadaşlarına örnek olmak için onlarla birlikte mücadele etmekten büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. Zonguldak E.Demir'de voleybola başlayan, ardından Türkiye Efeler Voleybol Ligi'nin önde gelen ekiplerinden Arkas, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Ziraat Bankası gibi kulüplerinde oynayan ve şampiyonluk yaşayan Kadir Cin, birçok kez de milli formayı giydi.

Milli voleybolcu Kadir Cin, voleybol liglerinin sona ermesi nedeniyle geldiği Zonguldak'ta Zonguldak Voleybol Spor Kulübü'nün formasını giydi ve genç voleybolcularla birlikte mücadele etti. Kadir Cin, “Bir Zonguldaklı olarak Zonguldak'tan yetişmiş bir voleybolcu olarak yine Zonguldak'ta genç arkadaşlarımla birlikte aynı formayı giymekten büyük mutluluk duydum. Üst liglerde çok başarılı sezonlar geçiren milli voleybolcumuz, şimdi Zonguldak voleyboluna hizmet veren Cahit Özçelik ağabey ile aynı file önünde oynamaktan da onur duydum. Efeler Voleybol gibi üst liglerde mücadele eden Zonguldaklı voleybolcu sayısı çok az. Zonguldaklı bir voleybolcu olarak bu durum beni üzüyor. Özellikle Erkekler Voleybolda Zonguldak'ın potansiyeli yüksek. Çok yetenekli arkadaşlarımız var. Onlarla birlikte file önünde birlikte mücadele etmekten büyük bir mutluluk duydum. Böylesine genç yeteneklerin önünü açmak, Zonguldak'tan Türk Voleyboluna kazandırmak gerekiyor. Zonguldak'ta özellikle antrenman salonlarının sayısının yetersiz olduğunu biliyorum. Devlet büyüklerimizden Zonguldak'a yeni salonlar kazandırmalarını istiyorum. Zonguldak'tan voleybol takımlarının üst liglerde kenti temsil etmesini çok isterim. Kaldı ki Zonguldak'ta bu potansiyel var. 20 yılı aşkın süredir Türk voleyboluna hizmet eden bir kişi olarak elimden gelen desteği ve katkıyı vereceğim” dedi.

Zonguldak Voleybol Spor Kulübü Başkanı Mustafa Gonca da, “Milli voleybolcumuz, gururumuz Kadir Cin'i ağırlamaktan ve takımımızın formasını giymesinden büyük bir mutluluk duyduk. Hedefimiz ve amacımız Zonguldak'ı Türk voleybolunda başarıyla temsil etmiş, milli takım formasını giymiş Kadir Cin'in genç voleybolcularımıza örnek olmasını sağlamaktı. Verdiği katkı ve destek için kendisine çok teşekkür ediyoruz” dedi.