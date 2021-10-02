Zonguldak, Yenikapı'daki fuarda tanıtılacak

Zonguldak Valiliği, Belediye ve ZONDEF işbirliğinde 18-21 Kasım 2021 tarihleri arasında Yenikapı'da Zonguldak Tanıtım Günleri düzenlenecek.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ın katılımıyla fuar öncesi değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirildi. 18-21 Kasım 2021 tarihleri arasında İstanbul Yenikapı Fuar Alanı'nda düzenlenecek olan etkinlik geniş katılımlı toplantı ile start aldı. Toplantıya kaymakam, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de uzak bağlantı yaparak katılım sağladılar.

Toplantıyı değerlendiren ZONDEF Başkanı Ziya Öncan, "ZONDEF Zonguldak Dernekleri Federasyonu olarak; Zonguldak Valiliği öncülüğünde Zonguldak Belediyesi işbirliği ile 18-21 Kasım 2021 tarihleri arasında İstanbul Yenikapı Fuar Alanında düzenlenecek olan Zonguldak Tanıtım Günleri etkinliğimize geniş katılımlı değerlendirme ve istişare toplantısı ile valilik toplantı salonundan start verdik. Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşkun, Devrek Kaymakamı Ümit Altay, Ereğli Kaymakamı, Mehmet Yapıcı, Gökçebey Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Kilimli Kaymakamı Necdet Özdemir, Kozlu Kaymakam V. Yıldırım Uçar, Kozlu Bld. Bşk. Âli Bektaş, Kilimli Bld. Bşk. Kamil Altun, Gelik Bld. Bşk. Burhan Sezgin, Çatalağzı Bld. Bşk. Adnan Akgün Beycuma Bld. Bşk. Vural Kundakçıoğlu, Karaman Bld. Bşk. V. Ergün Akgül, Muslu Bld. Bşk. Sabahattin Adıyaman, Elvanpazarcık Bld. Bşk. Hüseyin Uzun, Alaplı Bld. Bşk. Nuri Tekin, Gümeli Bld. Bşk. Ahmet Saydam, Çaycuma Bld. Bşk Bülent Kantarcı, Filyos Bld. Bşk Ömer Ünal, Karapınar Bld. Bşk. Necdet Dernek, Perşembe Bld. Bşk. İsmail İnam, Saltukova Bld. Bşk. Alim Genç, Nebioğlu Bld. Bşk. Âli Özdal, Devrek Bld. Bşk. Çetin Bozkurt, Çaydeğirmeni Bld. Bşk. Yrd. Doğan Şişman, Ereğli Bld. Bşk. Halil Posbıyık, Gülüç Bld. Bşk. G. Mustafa Demirtaş, Kandilli Bld. Bşk. Mustafa Aydın, Ormanlı Bld. Bşk. Bayram Başol, Gökçebey Bld. Bşk. Vedat Öztürk, Bakacakkadı Bld. Bşk. Oktay Albuz, Bilim Sanayi Müdürü Yaşar Kahraman, Kent Konseyi Başlanı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Alaplı TSO Bşk. Recep Ocak, Devrek TSO Bşk. Haldun Hacıkulaoğlu, Ereğli TSO Bşk. Aslan Keleş, Çaycuma TSO Bşk. Zekai Kamitoğlu uzak bağlantı ile katılım sağladılar. Toplantıya katılım sağlayan; etkinliğimizi sahiplenen başta sayın Vali, Belediye başkanı olmak üzere, ilçelerimizden ve beldelerimizden, Kaymakamlarımız, Belediye Başkanlarımız TSO ve ESO Başkanlarımız, basın mensuplarımız, kurum müdürleri, Zonguldak siyasi ve bürokratik tüm yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.