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Zonguldak'a altın bebek dostu il unvanı

Sağlık Bakanlığı tarafından 1991 yılından itibaren “ Anne sütünün teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı “ kapsamında Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü başarılı çalışmalarından dolayı “ Altın Bebek Dostu İl” unvanını düzenlenen törenle aldı.


Ankara'da düzenlenen 6. Ulusal Emzirme Haftası Sempozyumu ve Altın Bebek Dostu İller Ödül töreninde Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe tarafından Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Altın Bebek Dostu İl Unvanına layık görüldü ve plaketini aldı.


Ödül Töreninin ardından konuşma yapan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner şöyle dedi:


“Öncelikle Altın bebek Dostu İl unvanına layık görülmemizde emeği geçen tüm personellerimize teşekkür etmek istiyorum. Programın amacı, bebeklerin doğumundan hemen sonra emzirmeye başlatılması, ilk altı ay sadece anne sütü verilmesi ve altıncı aydan sonra uygun besinlerle beraber, emzirmenin iki yaş ve ötesine kadar devam ettirilmesidir. 1-7 Ekim tarihleri arasında anne sütü ve emzirme ile ilgili birtakım çalışmalar ve etkinlerimiz aralıksız olarak devam ettireceğiz.”

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