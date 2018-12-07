Zonguldak'a yılın ilk karı yağdı

Zonguldak'ta yılın ilk karı kentin yüksek kesimlerindeki yerleşim yerlerine yağdı.

Zonguldak'ta yılın ilk karı Beycuma'ya bağlı köylere düştü. Köylerde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştü öğrenildi. Beycuma Belediyesine bağlı ekipler ise herhangi bir buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarına başladı.

Köy sakinlerinden Hamza Açıkgöz, “İlk kar Karapınar köyüne yağmaya başladı. Bu karın yağması, yerlerdeki mikropların kırılması demek. Sağlık açısından güzel yaşamak demektir. Hava sisli ve güzel bir şekilde kar yağıyor. Manzara olarak da güzel bir görüntü sağlıyor” ifadelerine yer verdi.