İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zonguldak'da definecilerin kazısından 1500 yıllık mezar çıktı

Zonguldak Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler Alaplı Aydınyayla köyünde izinsiz kazı yapıldığı üzerine hemen harekete geçen ekipler, bir dağlık alan bölgesinde 2 şüpheli kişinin izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Zonguldak Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Alaplı Aydınyayla köyünde izinsiz kazı yapıldığı üzerine hemen harekete geçen ekipler, bir dağlık alan bölgesinde 2 şüpheli kişinin izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.


Belirtilen adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri define aramak maksadıyla geldikleri öne sürülen 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Olay yerinde yapılan arama alanında, kazma, kürek, eldiven, balta ele geçirildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan şüphelilerin Alaplı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda ifadelerinin alınması sonrasında serbest bırakıldıkları öğrenildi. Ekipler daha sonra kaçak kazı yapılan yerle ilgili Ereğli Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Müze Müdürlüğünü bilgilendirdi.Müze müdürlüğü ekipleri de kazı yapılan bölgede araştırma yaptı.


Müze Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı incelemede ortaya çıkan yapının Roma'nın Bithynia Dönemi'ne ait mezar olduğu belirlendi. Anıt mezarın bulunduğu bölge SİT alanı ilan edilecek ve kazı Müze Müdürlüğü yetkilileri tarafından sürdürülecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.