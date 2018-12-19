Zonguldak'da "Okulum Bir(İnci) Projesi"inde Alaplı üç ödül aldı

Zonguldak'ta "Okulum Bir(İnci) Projesi"inde Alaplı üç ödül aldı

Zonguldak Milli Eğitim Müdürlüğü , tarafından Okulum Bir(İnci) Projesi düzenledi. Proje Zonguldak'taki okulların fiziki durumunu (dış çevre, bahçe), öğrenci ihtiyaç ve yemek hizmetlerine (kantin, yemekhane) ait hijyen, memnuniyet ve performanslarını ölçüp, iyileştirmeye açık ve güçlü olan yönlerinin ortaya çıkartılması yarışması düzenlendi.

Proje kapsamında Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün tarafından belirlenen standartlar üzerinden “En İyi Okul Kantini”, ”En İyi Beslenme Alanı-Yemekhane”, ”En Güzel Okul Bahçesi” kategorilerinde başvuru sonucunda Yemekhane ve Yemek Hizmetleri Kategorisinde Alaplı Çok Programlı Anadolu Lisesi 1, olmuş olarak kalite beratı almaya hak kazanmış ve Yemekhane ve Yemek Hizmetleri Kategorisinde Alaplı İMKB Anadolu Lisesi Teşvik Ödülüne layık görüldü. Bahçe kategorisinde ise Alaplı Kasımlı İlkokulu Teşvik Ödülüne giren Okullar Zonguldak'da yapılan törenle ödüllendirildiler.

Alaplı İlçe Milli eğitim Müdürü Cevat Çevik tarafından yapılan yazılı açıklamada, göreve geldikleri zaman projeler için start verdiklerini, bütün okulları proje yapmaları, proje yazmaları ve projelere katılmaları için teşvik ettiklerini, bunun sonuçlarını görmenin memnuniyet verici olduğunu belirtildi. Bundan sonrada projeler konusunda okulların teşvik edilmeye ve desteklenmeye devam edileceğini belirterek, ilçedeki bulunan Okullarda kalite standartlarını yükseltmek için çalışmalara devam edeceklerini belirterek okulları başarılarından dolayı tebrik ettiğini söyledi.