Zonguldak'da silah imalathanesi olarak kullanılan eve operasyon

Zonguldak Alaplı ilçesi Yedigelli Köyünde silah imalathanesi olarak kullanıldığı belirlenen bir ev Alaplı Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri tarafından takibe alındı. Operasyonda, namlu kısımları değiştirilerek kurusıkıdan gerçek silaha dönüştürülen, değişik marka ve çapta çok sayıda tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi, 5 ruhsatsız tabanca, 10 av tüfeği ile değiştirme işleminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. imalathane olarak kullanılan evin sahibi olduğu belirlenen M.Ö. ise gözaltına alındı.

Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.