İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zonguldak'da silah imalathanesi olarak kullanılan eve operasyon

Zonguldak Alaplı ilçesinde silah imalathanesi olarak kullanıldığı belirlenen bir eve operasyon düzenlendi.


Zonguldak Alaplı ilçesi Yedigelli Köyünde silah imalathanesi olarak kullanıldığı belirlenen bir ev Alaplı Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri tarafından takibe alındı. Operasyonda, namlu kısımları değiştirilerek kurusıkıdan gerçek silaha dönüştürülen, değişik marka ve çapta çok sayıda tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi, 5 ruhsatsız tabanca, 10 av tüfeği ile değiştirme işleminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. imalathane olarak kullanılan evin sahibi olduğu belirlenen M.Ö. ise gözaltına alındı.


Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.