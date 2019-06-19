İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşu törenle kutlanacak

Zonguldak’ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlamaları kapsamında TCG Kdz.

Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlamaları kapsamında TCG Kdz. Ereğli gemisi Zonguldak limanına demirleyerek ziyaretçilerini ağırlayacak.


Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun kutlanması kapsamında TCG Kdz. Ereğli Gemisi, 21 Haziran 2019 günü Zonguldak Limanı ziyaretinde bulunacak. Bu kapsamda TCG Kdz. Ereğli Gemisi 21 Haziran 2019 Cuma günü 10:00-12:00- 14:00-17:00 saatlerinde vatandaşların ziyaretine açılacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.