İhlas Haber Ajansı

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Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde taşan dereler sebebiyle sel nöbeti tutuluyor

Zonguldak’in Gökçebey ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanakla birlikte yollar nehre dönüştü.

Zonguldak'in Gökçebey ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanakla birlikte yollar nehre dönüştü.


Zonguldak'ta gece saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan kuvvetli sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Polis ve jandarma ekipleri merkezi konumda sık sık devriye atarak vatandaşları uyardı. Birçok vatandaş iş yerlerini su basmamasi için önlem aldı


Köylerdeki ve merkezi konumdaki ev işyerlerini su bastı


Gece saatlerinde etkili olmasını beklenen sağanak yağmur için AFAD, belediye ve itfaiye ekipleri ve birçok vatandaş sel nöbeti tutuyor. Yaşamı olumsuz etkiliyen yağmur bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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