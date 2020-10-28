Zonguldak'ın ilk milletvekili Tunalı Hilmi'nin heykeli açıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi belediyesi tarafından yaptırılan Zonguldak'ın ilk milletvekili Tunalı Hilmi'nin heykelinin açılışı için tören düzenlendi.

Kdz. Ereğli ilçesinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, protokolün ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla Atatürk Anıtı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Törende Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Taner Gün ile Kdz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Buradaki kutlamanın ardından protokol üyeleri İnönü Parkı'na yerleştirilen Tunalı Hilmi heykelinin açılış törenine katıldı.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Tunalı Hilmi'nin vizyonu, geleceği öngören bakış açısıyla, cesur adımlarıyla görev yaptığı Anadolu topraklarında iz bırakmış, büyük bir tarihi kişilik olduğunu vurguladı. Konuşmalar ardından protokolün kurdele kesmesiyle heykelin açılışı gerçekleştirildi.

Tören, Kdz. Ereğli Belediyesi Halk Oyunları ekibinin zeybek oyunları gösterisiyle başladı. Tören kapsamında, Tarih Öğretmeni ve Tarih Araştırmacısı Gürdal Özçakır, Tunalı Hilmi'nin tarihi kişiliği, Ereğli'ye ve ülkeye katkıları konusunda bilgilendirme yaptı.

Posbıyık: “Alemdar'a İstiklal Madalyası istiyoruz”

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, heykelin açılışında yaptığı konuşmada, Alemdar'a İstiklal Madalyası'nın verilmesini istedi Posbıyık konuşmasında “Değerli Zonguldak Milletvekilim, Ereğli Milletvekilim. Ereğli Milletvekiline iş düşecek. İstiklal madalyası bekliyoruz. Buradan bütün vekillere sesleniyoruz ama aramızda Ünal Demirtaş var. İstiklal madalyası için bize işaret ver. Ereğli'yi toplayalım arkana dizilelim. Ankara'ya kadar gidelim. Alemdar gemisine İstiklal madalyası bekliyoruz. Zonguldak milletvekillerinden hiçbir çaba görmüyoruz ve çok da üzülüyoruz” dedi.

Tunalı Hilmi'nin, Ereğli'nin kurtuluşu sürecindeki mücadelesiyle, işçi hakları, kadın hakları başta olmak üzere vatan sevgisiyle yaptığı bütün hizmetleri nedeniyle Ereğli için ayrıca büyük bir değer taşıdığını ifade eden Posbıyık şunları söyledi: “Jöntürk hareketinin ve Türkiye'deki aydınlanma sürecinin öncülerinden olan Tunalı Hilmi'nin heykelini Ereğli'ye kazandırmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bunu, Ereğli'nin kurtuluşunun 100. yılında yapmak ayrı bir onur. Bizler Kurtuluş Savaşımızın kahramanlarını, Zonguldak'a ve Ereğli'ye hizmet etmiş, Ereğli'nin bağımsızlığı için mücadele etmiş önderlerimizi asla unutmayacağız. Gelecek kuşakların bu bilinçte olmasını sağlamak en önemli görevlerimizden biridir. Tunalı Hilmi, İstanbul'un işgali ve Meclis-i Mebusan'ın çalışamaz duruma düşüp dağılması üzerine Ankara'ya geçti; TBMM'de Bolu'yu temsil etti. Mayıs 1920'de Ereğli'yi işgal etmek isteyen Fransızlara karşı direnişi örgütledi. Zonguldak'ın ilk milletvekili olan Tunalı Hilmi Bey, Zonguldak kömür havzası içinde işçilere yönelik çalışmalar yaptı. 1923 yılında 25 yataklı Amele Hastanesi'nin kurulmasına ve taş kömürü havzası ile ilgili düzenlemelere öncülük etti. Ayrıca Amele Birliği'ni kurarak Türkiye'de sosyal güvenlik kurumu ile sendikalaşmanın temelini attı. Bu vesileyle “Yolumuz, Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur” diyen Nimet Hoca başta olmak üzere Müdafa-i Hukuk Cemiyeti üyelerimize ve bu mücadeleye katılanlara sonsuz saygılarımı sunuyorum. Bu ülkenin bağımsızlığı ve özgürlüğü uğruna hayatlarını hiçe sayarak mücadele vermiş tüm şehit ve gazilerimizi minnetle, rahmetle anıyorum. Salgın nedeniyle aramızda bulunamayan, ülkemizin ve Avrupa'nın bir çok şehrinde çok sayıda heykeli yer alan kıymetli heykeltıraş Metin Yurdanur'a bu güzel eser için şükranlarımı sunuyorum.”

CHP Milletvekili Ünal Demirtaş, yaptığı konuşmada, Alemdar'a İstiklal Madalyası verilmesi için iktidar partisi milletvekilleri ilede görüşüp bu konunun takipçisi olacağını söyledi.

Tunalı Hilmi heykelinin açılmasından memnuniyet duyduğunu dile getiren Kaymakam İsmail Çorumluoğlu da Alemdar'a İstiklal Madalyası verilmesi konusunun takipçisi olacağını ifade etti.

Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri Tunalı Hilmi'nin heykelinin açılışını gerçekleştirdi.