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Zonguldak'ın kurtuluşunun 100. Yılı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Rektörü Prof.

Dr. Mustafa Çufalı; Zonguldak'ın kurtuluşunun 100. yılı ve Uzun Mehmet'i anma günü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Zonguldak'ın 21 Haziran 1921 tarihinde düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Çufalı, mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Emeğin başkenti Zonguldak şehrimizin 21 Haziran 1921 tarihinde düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü ve milli servetimiz taşkömürünü bularak ilimiz ve ülkemiz ekonomisine kazandıran Uzun Mehmet'i Anma Günü'nü kutluyor, bu kurtuluş günü vesilesi ile bağımsızlığımız için kahramanca mücadele ederek istiklal ve istikbal yolunda bu vatanı bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kutsal vatan topraklarımız için göğsünü siper ederek şehadet şerbetini içmiş tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla yâd ediyorum.”

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