TÜİK'in, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi 31 Aralık 2018 sonuçlarına göre Zonguldak'ın nüfusu 599 bin 698 oldu.

Türkiye'de ikamet eden nüfus 2018 yılında, bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 kişi arttı. Erkek nüfus 41 milyon 139 bin 980 kişi olurken, kadın nüfus 40 milyon 863 bin 902 kişi oldu. Buna göre toplam nüfusun yüzde 50,2'sini erkekler, yüzde 49,8'ini ise kadınlar oluşturdu.

Zonguldak'ta ise 598 bin 698 olan nüfusun 297 bin 303'ünü erkek nüfusu, 302 bin 395'ini ise kadın nüfusu oluşturdu. İlçe merkezlerinin nüfusu ise 365 bin 669 olarak açıklandı. Bu nüfusun 179 bin 369'unu erkek nüfusu, 186 bin 300'ünü ise kadın nüfusu oluşturdu. Belde ve köylerin toplam nüfusu ise 234 bin 029 olarak açıklandı. Bu nüfusun 117 bin 934'ünü erkek nüfusu, 116 bin 095'ini ise kadın nüfusu oluşturdu.