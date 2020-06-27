Zonguldak'ın Sivriler köyündeki karantina uygulaması sona erdi

Zonguldak'ta akrabalarını ziyarete gelen kadın ve 3 akrabasının korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından köyde temas kurduğu düşünülen 20 kişi karantina altına alınmıştı. 14 günlük karantina süreci sona erince jandarma ekipleri mahallenin girişindeki bariyerleri kaldırdı.

Edinilen bilgiye göre geçen 13 Haziran günü Yalova'da yaşayan M.K. isimli kadın annesi ile birlikte Kozlu ilçesine bağlı Sivriler köyü Dere Mahallesi'nde ikamet eden dedesini ziyarete geldi. Bir süre sonra ev halkından bazıları rahatsızlanınca 112 acil sağlık ekiplerine haber verildi.

M.K. isimli kadın ile babaannesi, annesi ve kuzeninin korona virüs testleri pozitif çıktı. Harekete geçen ekipler M.K. ve babaannesini hastaneye yatırarak gözlem altına aldı. Testi pozitif çıkan anne ve kuzenin ise evdeki tedavileri sürdü. Öte yandan, temas kurulduğu düşünülen ve mahallede yaşayan 20 kişi tedbir amaçlı gözlem altına alındı.

Jandarma ekipleri mahallenin giriş ve çıkışlarını kapattı. Giriş ve çıkışların durdurulduğu mahallede vatandaşların ihtiyaçları ise bariyerlerin bulunduğu bölgeye getirilerek karantina altındaki vatandaşlara iletildi. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de günlük olarak mahalleye gelerek vatandaşların sağlık durumlarını yakından takip etti. 14 günlük gözlem sürecinin ardından mahalledeki karantina sonlandırıldı.

Köy muhtarı Şenol Taşkın, M.K.'nın babaannesinin hastanede gözlem altında olduğunu belirterek karantinanın sorunsuz sona erdiğini aktardı.